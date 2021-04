Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 7.30 Uhr in Bad Waldsee. Eine 45-jährige Toyotafahrerin missachtete laut Polizei an der Kreuzung der Dorfstraße mit der Probst-Künkelin-Straße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 55-jährigen Sprinterfahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 55-Jährige leicht verletzt und musste von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht werden. Die 45-Jährige blieb indes unverletzt. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen kümmerte sich der Abschleppdienst.