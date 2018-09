Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt

Keine Verletzten, aber Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen16.15 Uhr im Heurenbacher Weg ereignet hat, so die Polizei. Ein 20-jähriger Daimler-Benz-Fahrer fuhr in Richtung Steinacher Straße, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die linke Fahrspur geriet und dort frontal mit dem VW Golf eines 67-jährigen Mannes kollidierte. Trotz einer zuvor ausgeführten Gefahrenbremsung hatte dieser jedoch einen Zusammenstoß nicht vermeiden können. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.