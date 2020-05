Zwei Autos krachen an Waldseer Kreuzung ineinander

An der Einmündung der Schützenstraße in die Biberacher Straße sind am Montagabend in Bad Waldsee zwei linksabbiegende Autos zusammengestoßen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei laut eigenen Angaben auf etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen 19.30 Uhr bog der Unfallverursacher mit seinem Fiat Scudo von der Schützenstraße nach links in die Biberacher Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Autos, das aus Richtung der B 30 kam und an der Einmündung von der Biberacher Straße nach links in die Schützenstraße abbiegen wollte.