Zwei Autos in einer Woche in Bad Waldsee gestohlen

Zwei Autos sind in der vergangenen Woche in Bad Waldsee gestohlen worden. Eines der beiden Autos stellten die unbekannten Diebe nach der Tat mit einem frischen Unfallschaden auf dem Parkplatz der Durlesbachhalle in Reute ab. Den Schaden beziffert die Polizei auf knapp 4000 Euro. Die Ermittler gehen nun der Frage nach, ob es einen Zusammenhang zwischen den zwei Fällen gibt.

Wie die Polizei mitteilt, sollen Unbekannte einen VW Golf zwischen Montag, 10. Oktober, und Sonntag, 16. Oktober, auf noch unbekannte Art und Weise von einem Parkplatz in der Robert-Koch-Straße entwendet haben.

Diebe hatten den Originalschlüssel des Autos

Der zweite Diebstahl soll sich laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23.30 Uhr und 2.30 Uhr ereignet haben. Dabei wurde ein Opel Zafira entwendet, der im Meisenweg abgestellt war. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Täter auf noch nicht näher bekannte Weise an den Originalschlüssel des Autos und fuhren damit unter anderem zum Parkplatz Tannenbühl.

Im weiteren Verlauf fuhren die Diebe in Richtung Reute, wo sie auf dem Weg mit der rechten Fahrzeugfront mit einem Hindernis oder Fahrzeug kollidiert sein dürften. Mit dem beschädigten Auto setzten sie ihre Fahrt schließlich über die Straßen St.-Matthäus und Friedenslinde sowie die Augustinerstraße bis zum Parkplatz der Durlesbachhalle fort. Dort ließen sie den Wagen zurück. Zeugen konnten nach Angaben der Polizei am Steuer eine große, schlanke männliche Person mit blondem Haar beobachten. Auf dem Parkplatz entfernten sich zwei bis drei Personen von dem beschädigten Auto.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Opel Zafira in der Nacht gesehen hat oder Hinweise zum Unfallort geben kann, den bittet die Polizei darum, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden (Telefonnummer 07524/4043-0). Die Ermittlungen zum gestohlenen VW Golf hat laut Meldung das Polizeirevier Weingarten übernommen (Telefonnummer 0751/803-6666).