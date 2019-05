Zustand der Straßen ist AUT-Thema

Am Mittwoch gab Rapper Capital Bra ein Konzert in Ravensburg, doch nicht für alle wurde es ein fröhliches Erlebnis: Drei Jugendliche lauerten in den Straßen jungen Konzertbesuchern auf und versuchten, ihnen die Konzertkarten zu rauben.

Dabei bedrohten sie ihre Opfer auch mit einem Messer. In einem Fall erbeutete das kriminelle Trio eine Eintrittskarte im Wert von 41,90 Euro. Ein anderes Opfer wehrte sich, dabei wurden Eintrittskarten zerrissen.