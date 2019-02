Zuschuss: Stadt erhält 84 000 Euro

Für die Sanierung der Freibadgastronomie bekommt die Stadt Bad Waldsee auf die förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von 559 800 einen Zuschuss vom Land in Höhe von 84 000 Euro. Das gab Bürgermeister Roland Weinschenk zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montag bekannt.

Mit knapp 100 000 Euro unterstützt das Land Bad Waldsee und auch die Gemeinde Argenbühl bei der Einrichtung und Weiterentwicklung von touristischen Infrastrukturprojekten, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU). Die Modernisierung der gastronomischen Einrichtung im Waldseer Strand- und Freibad werden laut Mitteilung zu 15 Prozent mit 83 970 Euro gefördert.

Gefördert wird auch der Neubau eines Radfahrverbindungsweges im Bereich Kreuzbühl am Oberschwaben-Allgäu-Radweg in der Gemeinde Argenbühl. Hier steuert das Land die Hälfte der Baukosten von 29 755 Euro, also 14 877 Euro, zu.

Im Jahr 2019 werden mehr als 27 Projekte zur Modernisierung der Tourismusinfrastruktur im Land mit mehr als 32 Millionen Euro gefördert, heißt es in der Mitteilung weiter.