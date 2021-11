Zuschüsse für sozial tätige Vereine in Bad Waldsee

Im Haus am Stadtsee findet am Mittwoch, 10. November, um 18 Uhr eine öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats statt. Das Gremium berät über den Fördertopf „Soziale Hilfen“. Dabei geht es um Zuschüsse für karitativ tätige Vereine und Gruppierungen.

Insgesamt sollen 20 000 Euro an 17 sozial tätige Organisationen verteilt werden. Der Arbeitskreis „Soziale Hilfen“ hat einen Vorschlag erarbeitet, wie viel Geld die jeweiligen Gruppierungen bekommen soll. Im Jahr 2015 richtete der Gemeinderat den Arbeitskreis „Soziale Hilfen“ ein. Mit dabei sind jeweils ein Vertretender oder eine Vertreterin jeder Fraktion: Bernadette Behr (FW), Rosa Eisele (CDU), Rita König (SPD) und Lucia Vogel (Grüne) sowie vonseiten der Verwaltung Margit Geiger (Fachbereich Sicherheit, Ordnung).

Vereine und Gruppierungen in und um Bad Waldsee wurden nach Angaben der Stadt im Vorfeld angeschrieben und über die Fördermöglichkeit informiert. Die eingegangenen Anträge wurden Ende Oktober im Arbeitskreis beraten.

Nach weiteren Angaben der Verwaltung legt der Arbeitskreis in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf häusliche Gewalt und der damit verbundenen Dunkelziffer in Zeiten von Corona. Bei der Verteilung gewürdigt werden soll das 25-jährige Bestehen der Hospizgruppe. Nicht zum Zug kommen soll die Bahnhofsmission Aulendorf, die dieses Jahr bereits einen anderen städtischen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro erhalten habe.