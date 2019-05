Auf einem Parkplatz in Enzisreute ist am Dienstagnachmittag ein Unfall passiert. Es wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleinbusses hatte auf der Parkplatzzufahrt rangiert, um einzuparken, dabei aber nicht bemerkt, dass zwischenzeitlich eine 54-Jährige in ihrem Auto auf der Zufahrt wartete. Bei dem Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 4000 Euro.