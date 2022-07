Zur Siessener Säge bei Bad Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

16 Wanderer, davon drei Gäste, trafen sich am Sonntag zur Wanderung auf dem Bahnhof. Alle hatten sich das 9-Euro-Ticket besorgt und so konnten wir gleich in den Zug einsteigen. In Bad Saulgau angekommen wanderten wir vorbei an der ältesten Mühle von Bad Saulgau zum Kloster Siessen. Durch den Kräutergarten führte uns der Weg in das Waldgebiet. Auf schönen Waldwegen erreichten wir den Waggenhauser See, hier kehrten wir ein und genossen alle unsere Mittagsrast. Zurück ging es wieder durch den Wald auf dem Wasserweg zum Kurpark von Bad Saulgau . Künstliche kleine Seen mit einem Steg, von dem man die vielen großen und kleine Fische bestaunen konnte, führten uns durch den Park. Vorbei am Kinzelmann Turm (ein Highlight von Bad Saulgau) gingen wir über eine längere Treppe in die Innenstadt, wo wir noch einen kleinen Besuch in der Eisdiele machten. Anschließend ging es mit dem Zug wieder nach Aulendorf zurück. Die Wegstrecke betrug circa 12 Kilometer. Herzlichen Dank an die Wanderführer Waltraud und Norbert Blumer.