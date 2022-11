Zum Windpark „Osterholz“ bei Michelwinnaden gibt es eine Infoveranstaltung für Bürger

Nicht nur in Haisterkirch, auch in Michelwinnaden gibt es Pläne für neue Windräder. Für eine rund 70 Hektar große Fläche im Wald waren 20 Angebote eingereicht worden (die SZ berichtete). Die RES Deutschland GmbH mit Sitz in Vörstetten bei Freiburg erhielt im Frühjahr bereits den Zuschlag.

Nun sollen am Mittwoch, 7. Dezember, im Dorfgemeinschaftshaus (Burg) die Bürger über die Pläne informiert werden.

Los geht die Veranstaltung, zu der die Ortschaftsverwaltung Michelwinnaden zusammen mit dem Vorhabenträger RES alle Interessierten einlädt, um 19 Uhr. Das teilte die Stadt Bad Waldsee mit.

Bürger können sich informieren und Fragen stellen

Nach Angaben der Verwaltung haben Bürger an diesem Abend die Möglichkeit, sich frühzeitig zum geplanten Windenergieprojekt auf der Fläche „Osterholz“ nordöstlich von Michelwinnaden zu informieren und Fragen zu stellen.

Die Fläche wurde im Rahmen der „Windenergieoffensive im Staatswald“ von ForstBW ausgeschrieben. Auf der Fläche sind zwei Anlagen geplant und eventuell eine weitere Anlage östlich der B 30, wie die Stadt erläuterte.

Auch die Stadtspitze ist dabei

RES-Projektleiter Markus Kissing wird einen Überblick über das Projekt geben, Restriktionen ansprechen, zum Zeitplan informieren sowie für allgemeine Fragen zur Windenergie zur Verfügung stehen, so die Stadt Bad Waldsee. Oberbürgermeister Matthias Henne und Ortsvorsteher Frieder Skowronski werden nach weiteren Angaben der Verwaltung ebenfalls anwesend sein und sich am Austausch beteiligen.

Die geplanten modernen Windräder würden pro Jahr nachhaltigen Strom für rund 9000 durchschnittliche Haushalte erzeugen, teilte die Stadt abschließend mit.