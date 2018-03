Zum Saisonabschluss wartet der Tabellenführer auf Bad Waldsee

Zum Abschluss ihrer ersten Regionalligaspielzeit begibt sich die TG Bad Waldsee in die Ortenau, um bei der TSG Blankenloch am Samstag um 19 Uhr das letzte Verbandsspiel zu absolvieren. Die Gastgeber schmückten nahezu die gesamte Saison über die Tabellenspitze, trotz gelegentlicher Ausrutscher. Vor dem letzten Spiel verfügen die Badener über einen Dreipunktevorsprung vor Heidelberg. Nur noch theoretisch kann die TSG die Meisterschaft und damit den möglichen Aufstieg verpassen. Schon ein einziger Punkt reicht zum Triumph, was einem Ergebnis von 2:3 zugunsten der TG entspräche.

Diese wiederum wäre angesichts der Gesamtbetrachtung mit einem derartigen Endstand wohl mehr als zufrieden. Umgekehrt wie am letzten Spieltag, als die TG unter Hochdruck stehend einen favorisierten Spielpartner deutlich bezwang, kann sie unbeeindruckt der eigenen Tabellensituation ins Match gehen. Der Klassenerhalt ist zur Freude der treuen Fans und zur Zufriedenheit aller Verantwortlichen geschafft, egal wie das Spiel im Badischen ausgeht.

Klare Niederlage im Hinspiel kurz vor Weihnachten

Ob der immer wieder angeführte Erwartungsdruck angesichts des noch fehlenden Punktes aber wirklich beim Tabellenführer liegt, kann bezweifelt werden. Dem Vernehmen und stets wabernden Gerüchten nach will die TSG gar nicht unbedingt aufsteigen, wäre wohl mit der Meisterschaft zufrieden. Wie sich diese Gemengelage im abschließenden Duell auswirkt, wird der Spielverlauf zeigen.

Das Hinspiel kurz vor Weihnachten in eigener Halle ging für die TG relativ deutlich mit 1:3 verloren. Damals hatte sich die TSG mit einem engagierten Auftritt von ihrer Schokoladenseite gezeigt, wirkte reifer, abgezockter und nervlich sehr stabil. Lediglich im Bereich von Spielkunst und Kampfkraft konnte die TG halbwegs mithalten. Was die mentale Befreiung der TG nun aber wirklich aus dem Team von Evi Müllerschön macht, auch das wird sich am Samstag erweisen.

Das restliche Volleyballprogramm des Wochenendes steht fast nur unter dem Zeichen der Jugend. Neben der Württembergischen Meisterschaft der U20-Mädchen am Sonntag in eigener Halle, steigt am Samstag für U16 männlich die erste Hauptunde im Jugendpokal. Es geht in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule gegen Friedrichshafen und Esslingen. Am gleichen Tag um 11 Uhr spielen U13 männlich ihren zweiten Spieltag in Bad Wurzach. Am Samstag ab 11 Uhr geht es für die U20 weiblich in eigener Halle in die zweite Runde Jugendpokals. Um 15 Uhr steigt für U13 weiblich der zweite Spieltag ebenfalls zuhause.

In Baindt tritt die Mixed-Mannschaft der TG gegen den dortigen VLJ und den VC Oberteuringen an und zwar am Samstag um 13 Uhr. Am Sonntag, 10 Uhr, geht der erste und zweite Spieltag der U15 männlich über die Bühne, während U18 männlich am Sonntag ab 10.45 Uhr in Eislingen zugange ist. Gegner sind die Platzherren, TSV Schmiden, ASV Botnang und TSV Musberg.