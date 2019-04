Rechtzeitig zum Osterspaziergang gibt der Arbeitskreis Heimatpflege der Solidarischen Gemeinde Reute-Gaisbeuren einen besonderen Führer heraus. Seit 2013 baut Franz Lämmle massive Holzbänke. Sie alle haben einen kurzen schwäbischen Spruch auf der Sitzlehne. Zusammen mit einigen Helfern der Solidarischen Gemeinde hat Lämmle nun 21 solcher Bänke rund um Gaisbeuren und Reute aufgestellt. Die ersten 5 finanzierte er selbst, 15 Bänke übernahm die Solidarische Gemeinde im Rahmen des Landesprojekts „Gemeinsam sind wir bunt“. Eine Bank sponserte die Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren.

Die schwäbischen Sprüche auf allen Rücklehnen wurden von Franz Lämmle als Vorkämpfer für den schwäbischen Dialekt selbst getextet. So empfängt die Bank auf dem Grindelsberg, dem „Wasserbuckel“, an der Straße von Reute nach Bad Waldsee den Besucher mit: „So a tolle Aussicht, des isch doch schee – und zum ausgruba a Bänkle, was willscht denn no meh“. Am Waldrand bei Kümmerazhofen ist zu lesen: „Dr Blick über Feld und Wiesa – und Gott sei Dank – stoht noch a ma langa Spaziergang do hana a Bank.“ Mahnend ist bei der Bank am Friedhof zu lesen: „Dont it so pressiera, liabe Leut, wenn ma amol auf em Gottsacker leit, denn hot ma viel Zeit.“ „Des Wort ,Gotts-Acker’ kennet heit au nimme so viele Leut“, sagt der 73-jährige Rentner in seinem oberschwäbischen Dialekt. „Des find i traurig und schad.“

Zwei Sitzbank-Touren

Um die Bänke und ihre Sprüche mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung und der Gäste zu rücken, hat nunmehr der „Arbeitskreis Heimatpflege“ ein Faltblatt entworfen. Auf einer übersichtlichen Karte einschließlich Wegbeschreibung werden zwei Sitzbank-Touren aus Gaisbeuren und Reute aufgezeigt. Sie sind zehn und zwölf Kilometer lang, für Fußgänger und Radler geeignet. Natürlich bietet es sich auch an, die Touren in Abschnitten zu begehen. Gutes Schuhwerk und eine Trinkflasche sollten dabei nicht fehlen. Der Flyer, konzipiert von „Weissgestaltung“ wurde von der Ortschaft Reute-Gaisbeuren, dem Bildungshaus Maximilian Kolbe und der Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren finanziert.