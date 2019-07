Zukunftsladen ist Vergangenheit

Nun ist das freundliche Sonnenblumenlogo der Grünen, das vier Monate lang das Schaufenster des „Zukunftsladens“ neben der Eisdiele zierte, aus dem Stadtbild verschwunden. Denn mit dem Verkauf des Hauses schloss der Laden zum Ende des Monats, teilt der Ortsverband Bad Waldsee von Bündnis 90/die Grünen mit.

„Es ist natürlich schade, dass wir diesen besonderen Ort verlieren, an dem grüne Politik in den letzten Monaten mitten in der Stadt präsent war. Der Laden war Ort für viele Begegnungen und Diskussionen darüber, wie Politik in unserer Stadt und unserem Land ökologischer, sozialer und nachhaltiger werden kann“, kommentiert Ortsverbandssprecherin Corinna Kreidler. Aber das Werben für grüne Themen und Inhalte, die Begegnung mit den Mitbürgern gehe natürlich weiter. Sowohl die Fraktion als auch der Ortsverband haben viele Pläne und Ideen für ein grüneres Bad Waldsee, heißt es.

Der „Zukunftsladen“ habe während des Kommunalwahlkampfes laut Mitteilung Aufsehen erregt. Auch nach der Wahl hätten dort einige beachtete Veranstaltungen stattgefunden. So habe sich die neue grüne Gemeinderatsfraktion den Fragen der Bürger gestellt und der Ravensburger Unverpacktladen „Wohlgefühl“ Strategien zur Müllvermeidung präsentiert.

Außerdem sei er mit einem Preis ausgezeichnet worden: Im Wettbewerb um die besten Wahlkampfaktionen setzte sich Bad Waldsee gegen so starke Mitbewerber wie die Kreisverbände Stuttgart und Freiburg durch und wurde vom grünen Landesverband mit der „Goldenen Biene 2019“ ausgezeichnet, teilt der Ortsverband abschließend mit.