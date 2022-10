Züchter wetteifern um die schönste Kuh

Am Sonntag, 30. Oktober, findet der 12. Waldseer Braunviehtag in der Versteigerungshalle Bad Waldsee statt. Erstmals nach vier Jahren wetteifern die Brown-Swiss-Züchter und Jungzüchter in spannenden Duellen um die schönste Kuh Baden-Württembergs, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zahlreiche Queens werden die Wahl der sechsten Braunviehkönigin begleiten. Ein vielseitiges Rahmenprogramm bietet für jeden Besucher etwas.

Die mit 100 Kühen größte Brown-Swiss-Schau Deutschlands wird von Matthias Fankhauser aus Patsch/Tirol gerichtet. Die jüngsten Züchter stellen beim Kindervorführwettbewerb ihr Können unter Beweis. Vor allem die originell und aufwendig gestalteten Stalltafeln sind ein Hingucker wert. Zahlreiche Ausstellungsstände von Firmen bieten dem Schaubesucher eine Plattform, sich über interessante Angebote zu informieren. Eine Premiere feiert die neue Gastrobereich in der Versteigerungshalle.

Seit über einem Jahrzehnt engagieren sich von der Brown-Swiss-Zucht begeisterte Frauen als Braunviehköniginnen für die Rasse und den Berufsstand. So steht bei der Schau auch die Wahl der sechsten Braunviehkönigin Baden-Württemberg an. Jeder Schaubesucher erhält mit dem Eintrittspreis eine Stimmkarte. Isabell Allmendinger, Amtzell, Tanja Hofer, Kißlegg und Edith Huber, Michelbach, stellen sich dem Publikum zur Wahl. 25 Produktköniginnen aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und der Schweiz werden der Zeremonie beiwohnen.