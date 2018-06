Zu viel Verkehr und kein Zebrastreifen

Besonders in den frühen Morgenstunden und am späten Nachmittag ist die Verkehrssituation in der Reutestraße in Steinach für Fußgänger angespannt. Darauf macht Harry Lutz im Rahmen der SZ-Serie „Ärgernis Verkehr“ aufmerksam und fordert schon seit Jahren einen, wenn nicht sogar zwei Zebrastreifen. Und zwar aus Sicherheitsgründen, wie jüngst ein Unfall mit einem Kind bestätige.

„Das war abzusehen, dass so etwas mal passieren musste“, erinnert sich Lutz an den Morgen des 17. März, als ein Achtjähriger an der Einmündung der Dorfstraße mit seinem City-Roller vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr, um die Reutestraße zu überqueren und von einem vorbeifahrenden Auto – trotz Vollbremsung – leicht erfasst wurde (die SZ berichtete: „Achtjähriger hatte wohl einen Schutzengel“).

Gefährliche Straßenquerung

Der Unfall sei die logische Konsequenz der Verkehrssituation, die Lutz so beschreibt: „Von 6.30 bis 8 Uhr und zum Feierabend fahren hier Unmengen an Autos. Da kommt man kaum über die Straße rüber, das ist der Wahnsinn. Man muss Slalom laufen, wenn hier Auto an Auto rollt.“ Vor allem Schulkinder, die zur Bushaltestelle wollen oder ältere Menschen, die beispielsweise die Bäckerei Herrmann oder das China-Restaurant „Zur Linde“ besuchen möchten, müssen die Straße queren, um an ihr Ziel zu gelangen. „Aber die Straßenquerung ist gefährlich“, bringt der 62-Jährige das Problem der nicht vorhandenen Fußgänger-Verkehrsführung auf den Punkt. Außerdem würden viele Autofahrer mit hohem Tempo um die nahe Kurve fahren.

Seit 20 Jahren beobachtet der Anwohner die Verhältnisse an dieser Stelle und war lange Zeit selbst davon betroffen, weil er mit dem Bus zur Arbeit nach Ravensburg fuhr. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, fordert er einen Zebrastreifen im Bereich der Bäckerei und des Restaurants. „Da geht es doch auch um das Thema sicherer Schulweg“, ist Lutz unbegreiflich, warum keine Maßnahmen eingeleitet werden. Beginnend im Juni 2013 machte er das städtische Ordnungsamt schriftlich mehrmals auf den Umstand in der Reutestraße aufmerksam.

Lutz macht sich zudem für eine zweite Querungshilfe stark – und zwar in der direkt angrenzenden Dorfstraße. „Hier gibt es nur auf einer Seite einen Gehweg. Da muss man die Straße also auch irgendwann überqueren“, verdeutlicht der Anwohner die Situation vor Ort.

Auf SZ-Nachfrage teilt Martin Gratz vom Ordnungsamt mit, dass die Erstellung eines Fußgängerüberweges in den Richtlinien (R-FGÜ 2001) verbindlich geregelt und im Bereich einer Tempo-30-Zone grundsätzlich entbehrlich ist und folglich nicht angelegt werden dürfe. Ein Zebrastreifen in der Dorftsraße – 30er Zone – scheide somit aus.

Voraussetzung nicht gegeben

In Bezug auf die Reutestraße erklärt Gratz, dass eine Prüfung des geforderten Fußgängerüberwegs sowohl im Jahr 2012, als auch 2005 negativ verlief. Der Grund: „Nach den Richtlinien muss eine Erkennbarkeit des Fußgängerüberwegs für Kraftfahrer auf mindestens 100 Meter gegeben sein. Diese Voraussetzung ist im Bereich nicht erfüllt.“ Weiter werde vorausgesetzt, dass mindestens 50 Fußgänger in der Spitzenstunde die Stelle queren müssen. „Beobachtungen bei der Verkehrsschau 2012 sowie konkrete Zählungen im Jahr 2005 haben diese Voraussetzung nicht bestätigt“, so Gratz.

Städtische Geschwindigkeitsmessungen in der Reutestraße im Jahr 2012 hätten zudem ergeben, dass 85 Prozent der Fahrzeuge dort langsamer oder maximal 50 Stundenkilometer fahren. „Lediglich zwei Prozent der gemessenen Fahrzeuge fuhren schneller als 60 km/h“, verdeutlicht Gratz die Ergebnisse der Messungen und ergänzt: „Von Seiten der Straßenverkehrsbehörde ist vorgesehen, an der Stelle demnächst wieder statistische Verkehrsmessungen durchzuführen, um aktuelle Zahlen zu erhalten.“