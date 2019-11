Zu teuer: Ausschuss stoppt Bau eines „Luxus-Verwaltungsgebäudes“

Die Planung im Detail: Vier Bauabschnitte sieht die Gesamtplanung der neuen Zentralverwaltung im ehemaligen Finanzamt vor. Bauabschnitt 1, das neue Bürgerbüro, ist derzeit in vollem Gange. In Bauabschnitt 2 soll der Neubau, ein Bürotrakt in Richtung Stadtsee, realisiert werden. Sämtliche Büros sollen barrierefrei erreicht werden können. Das sieht Bauabschnitt 3 so vor. Hierbei sollen zudem im Dachgeschoss im Hauptgebäude Büros entstehen. Bauabschnitt 4 widmet sich dann den Außenanlagen, den Parkplätzen, überdachten Fahrradstellplätzen und einen neu gestalteten Innenhof. Das neue Bürgerbüro schlägt mit 1,3 Millionen Euro zu Buche, der Neubau in Richtung Stadtsee hätte laut Planung rund 3,8 Millionen Euro gekostet, die Sanierung des ehemaligen Finanzamtes war mit 6,2 Millionen Euro veranschlagt und für die Außenanlagen sind 610 000 Euro vorgesehen.

Die Arbeiten am Bürgerbüro sollen Ende Februar fertiggestellt sein. Der Verwaltungs-Neubau hätte laut Planung im April 2020 beginnen und im Mai 2021 abgeschlossen sein sollen. Die Sanierung des ehemaligen Finanzamtes hätte die Verantwortlichen von Juni 2021 bis voraussichtlich Februar 2023 beschäftigt. Um die Außenanlagen hätten sich die Bauarbeiter laut Planung von März 2020 bis Mai 2023 gekümmert.. (hey)