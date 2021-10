Zu gut für die Tonne

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer Forumsveranstaltung in der Suppenküche Klosterstüble Bad Waldsee endete am Mittwoch, 6. Oktober 2021, die Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel!“ des Rotary Clubs Bad Waldsee-Aulendorf und des Vereins Suppenküche Klosterstüble Bad Waldsee.

Die Lebensmittelverschwendung stärker ins Bewusstsein rücken – das hat sich der Rotary Club Bad Waldsee-Aulendorf schon seit Jahren auf die Fahnen geschrieben. Schließlich landen jedes Jahr über 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Mit Aktionen und Informationsveranstaltungen engagiert sich der Club für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln. In diesem Jahr begann pünktlich zum 29. September, dem Internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung, eine gemeinsame Veranstaltungsreihe mit dem Bad Waldseer Verein Suppenküche Klosterstüble e.V. Die beiden Waldseer Veranstalter sind lokaler Partner der bundesweiten Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel!“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Was könnte den Wert von Lebensmitteln besser bewusst machen als ein gutes Essen? Im Rahmen der Aktionswoche wurde deshalb unter der Regie von Sataporn und Felix Förster vom Rotary Club zu jeder Veranstaltung eine pikante asiatische Nudelsuppe gereicht. Nach der Begrüßung durch Heiner Vaut, dem Präsidenten des Rotary Clubs Bad Waldsee-Aulendorf, informierte Dr. Clemens Frede aus dem Vorstand zur Arbeit der Suppenküche Klosterstüble. Gut gewärmt und gesättigt konnten die Gäste sich in einem Vortrag von Christian Falkenstein, unter dessen Federführung die Aktionswoche stattfand, über das EU-Projekt „FOX – Food Processing in a box“ (Lebensmittelverarbeitung in einer Kiste) informieren. Das Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee in Bavendorf ist Partner des europaweiten Projekts, bei dem Obst und Gemüse in kleinen mobilen Einheiten vor Ort verwertet wird.

An drei Abenden der Veranstaltungswoche trafen sich Mitglieder der Rotary Clubs Wangen Isny Leutkirch, Isny Allgäu und Bad Waldsee-Aulendorf in den Räumen der Suppenküche am Klosterhof zu Informationen und Gesprächen. Am Dienstag, den 5. Oktober 2021, wurden mittags für die Gäste und ehrenamtlichen Helfer der Suppenküche zwei thailändische Gerichte angeboten. Zum Abschluss der Aktionswoche war am Mittwoch, 6.10.201 die Öffentlichkeit zu einem Forum zum Thema eingeladen. Die bei den gut besuchten kostenfreien Veranstaltungen eingegangenen Spenden gehen an die Suppenküche Klosterstüble e.V.