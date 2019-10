Zita Brauchle feiert ihren 90. Geburtstag

Zita Brauchle hat am 17. Oktober ihren 90. Geburstag im Seniorenzentrum im Klosterhof Bad Waldsee gefeiert. Johanna Hess gratulierte laut Pressemitteilung im Namen der Stadt und überreichte einen Geschenkkorb sowie eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Geboren wurde die Jubiläum in Haidgau. Dort wuchs sie mit ihren drei Schwestern auf dem landwirtschaftlichen Hof der Eltern und ging zur Schule. Später kam sie nach Bad Waldsee und war lange Jahre bis zu ihrer Rente in den Kurbetrieben beschäftigt. Die Musik habe ihr schon immer am Herzen gelegen, hat sie in ihrer Kindheit mit ihren Schwestern immer viel gesungen, wie sie freudestrahlend erzählt. Deshalb war sie auch über viele Jahre hinweg Mitglied des Kirchenchors in Haidgau und spielte Mundharmonika sowie Akkordeon.

Bis heute liebt sie vor allem die Blasmusik. Zudem war sie Mitglied im Albverein und im Spital engagiert. Im Seniorenzentrum gefalle es ihr sehr gut. Gerne unternimmt sie schöne Spaziergänge am nahe gelegenen Stadtsee und freut sie sich auf weitere glückliche und zufriedene Jahre.