Die Familienbildung bietet in Kooperation mit dem Jugendkulturhaus Prisma zwei Kurse an. Beide Kurse werden von Monika Kolb, freiberufliche Artistin und Theaterpädagogin, geleitet. Treffpunkt ist die Gymnasiumturnhalle Bad Waldsee am Schulzentrum Döchtbühl.

Die Veranstalter bitten, zu allen Terminen bequeme Sportkleidung, Turnschläppchen, ausreichend zu trinken und ein kleines Vesper mitzubringen. Die Kosten betragen 45 Euro pro Kurs. Bei „Circus Circus“, einem Zirkus- und Theater-Kurs für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren, können die Teilnehmer ans Vertikal-Tuch, mit Bällen jonglieren, Hula Hoop oder Diabolo spielen, auf Walzen und Kugel balancieren, Poi schwingen und noch vieles mehr. Bei der Abschlussvorstellung kann man dann Eltern und Freunden zeigen, was man gelernt hat. Die Vorstellung beginnt am letzten Tag, 30 Minuten vor Kursende. Der Workshop dauert von Dienstag bis Donnerstag, 23. bis 25. April, jeweils von 10 bis 13.30 Uhr.

Für Luftartistikbegeisterte von zehn bis 99 Jahren ist der Luftartistik/Aerial geeignet. Vorerfahrungen in der Luftartistik, Gymnastik oder Klettern sind erwünscht. Es werden Techniken am Vertikal Tuch, Trapez und Ring erlernt und erweitert. Dieser Kurs findet von Dienstag bis Donnerstag, 23. bis 25. April, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr statt.