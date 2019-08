Zirkus Charles Knie kommt nach Waldsee

Der Zirkus Charles Knie ist 100 Tieren, 100 Mitarbeitern und gut 200 Fahrzeugen von März bis November bundesweit auf Tournee und kommt nun auch nach Bad Waldsee. Er gastiert am Dienstag und Mittwoch, 13. und 14. August, auf dem Festplatz Bleiche. Vorstellungen sind am Dienstag um 16 und 20 Uhr, am Mittwoch um 16 Uhr. Eintrittskarten zur Familienvorstellung am Dienstagnachmittag kosten zehn Euro, ansonsten beträgt der Eintritt zwischen 15 und 36 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 12 bis 31 Euro. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost 5x2 Eintrittskarten.

Ein Programm zwischen „waghalsiger Stuntakrobatik und poetischen Momenten“ verspricht der Zirkus in seiner Pressemitteilung. Dafür bringt Zirkusdirektor Sascha Melnjak ein international besetztes Ensemble mit. Der 44-Jährige versammelt Artisten, Tierdresseure, Clowns, Akrobaten, Sängerin, Live-Orchester oder auch Show-Ballett aus England, Russland, Tschechien, Kolumbien, Polen, Ukraine, Rumänien und Deutschland im Zirkus Charles Knie.

Der Zirkus setzt auch auf Tierdressur, etwa des englischen Tierlehrers Alexander Lacey mit einer gemischten Raubtiernummer. Lacey sei preisgekrönt mit der höchsten Auszeichnung beim „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“. Daneben gehören die vielen hauseigenen Tiere zum „rollenden Zoo“ des Zirkus: Pferde, Miniponys, Zebras, Kamele, Dromedare, viele unterschiedliche exotische Rinder, Lamas und sogar Kängurus und Vogelstrauße werden von Tierlehrer Marek Jama betreut, ausgebildet und in der Manege präsentiert.

Aus Brasilien kommt Daniel Diorio’s Team mit einer Motorradkugel. Die Artisten werden als „wahre Teufelsfahrer mit ihren gewagten und riskanten Überholungs- und Verfolgungsrennen in der Stahlkugel“ angekündigt. Das kolumbianische Duo Vanegas vollführt Salti, Sprünge und Artistik mit verbundenen Augen, innerhalb und außerhalb der drehenden Räder.

Karten gibt es im Vorverkauf, etwa bei der Schwäbische Zeitung, Wurzacher Straße, Bad Waldsee sowie an den Auftrittstagen ab 10 Uhr an der Zirkuskasse sowie online unter www.zirkus-charles-knie.de