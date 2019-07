Zirkus Charles Knie kommt nach Bad Waldsee

Der in Monte Carlo im Jahre 2017 preisgekrönte Zirkus Charles Knie kommt zu einem Gastspiel nach Bad Waldsee. Der Vorverkauf für die Vorstellungen am Dienstag, 13. August, um 16 und 20 Uhr sowie am Mittwoch, 14. August, um 20 Uhr dem Festplatz Bleiche hat begonnen, wie der Circus mitteilt.

Der junge Zirkusdirektor Sascha Melnjak ist stolz auf seine internationale Truppe. „Wir vereinen in dieser Show die unterschiedlichsten Talente zu einem großen Ganzen aus Zirkus, Theater, Musik und Show.“ Entsprechend international ist das Ensemble besetzt: Artisten, Tierlehrer, Clowns, Akrobaten, Sängerin, Live-Orchester und Show-Ballett kommen aus England, Russland, Tschechien, Kolumbien, Polen, Ukraine, Rumänien und Deutschland.

Ein Programm der Kontraste nennt der Circus seine Show. Diese solle die Idee vom Zirkus der Zukunft umsetzen, mit jungen und frischen Künstlern, wie es weiter heißt. Mit dabei ist der englische Tierlehrer Alexander Lacey mit seiner gemischten Raubtiergruppe, der zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, darunter auch die beim „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“.

Darüber hinaus gehören die zahlreichen hauseigenen Tiere zum großen rollenden Zoo des Branchenprimus. Pferde, Miniponys, Zebras, Kamele, Dromedare, viele unterschiedliche exotische Rinder, Lamas und sogar Kängurus und Vogelstrauße werden von Tierlehrer Marek Jama in der Manege präsentiert.

Aus Brasilien kommt Daniel Diorio’s Team, das sich in der der Motorradkugel „Splitting Globe“ Überholungs- und Verfolgungsrennen liefert. Bis zu fünf Fahrer befinden sich gleichzeitig in der lediglich 4,40 Meter großen Stahlkugel, während diese sich dann auch noch teilt. Das kolumbianische Duo Vanegas vollführt seine Salti, Sprünge und Artistik mit verbundenen Augen, innerhalb und außerhalb der drehenden Räder, des sogenannten Todesrades.

Karten für die Familienvorstellung (13. August, 16 Uhr) kosten zehn Euro pro Person und 15 Euro in der Loge. Für die anderen Vorstellungen liegen die Preise zwischen 15 und 36 Euro für Erwachsene und zwölf bis 31 Euro für Kinder. Erhältlich sind die Karten im Vorverkauf bei der „Schwäbischen Zeitung“ online unter tickets.schwaebische.de sowie an den Aufführungstage ab 10 Uhr an den Kassen des Circus.