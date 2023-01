Ziel vieler Menschen: St. Sebastian

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wer jetzt um die Jahreswende als Ziel die in der Region meistbesuchte Kapelle St. Sebastian anstrebte, durfte sich wieder an den weihnachtlich geschmückten Nadelbäumen erfreuen, die vom Weg aus gut entdeckbar sind. Die anonymen Schmücker/Innen verbindet eines, sie wollen anderen Menschen Freude bereiten.

Das Innere der Kapelle war wieder prachtvoll geschmückt. Vor allem der gesamte Altarbereich ist wieder wunderschön gestaltet worden. Die Mesnerfamilie Bernd und Rosmarie Schmid aus Hittelkofen hatte wie schon in vergangenen Jahren beim Schmücken der Kapelle Helfer gefunden. So wurde von der Familie Groß aus Osterhofen die besonders beachtenswerte, ansprechende Krippe – eine Leihgabe von Zita Härle (Haisterkirch) – gewohnt liebevoll vor dem Altar aufgebaut. Im vergangenen Jahr 2022 wurden hier in der Kapelle nicht mehr so viele Opferkerzen wie im ersten Corona-Jahr 2021 angezündet. Kapellenmesner Bernd Schmid und Ehefrau Rosmarie mussten etwa 15.000 Kerzen nachlegen. Das ist immer noch eine sehr beachtliche Anzahl im oberen Bereich. Zum ehrenamtlichen Mesnerdienst gehört für die Familie Schmid auch das Anzünden von vielen in einem Kasten abgelegter Kerzen, denn derzeit sind oft alle 50 Halterungen mit brennenden Kerzen belegt.

Gerade in der Weihnachtszeit und den ganzen Januar über streben Hunderte von Menschen zu diesem Kraft, Hoffnung und Zuversicht spendenden Ort. Allein am Silvesterabend setzte sich nach Einbruch der Dunkelheit die wahrste „Völkerwanderung“ in Bewegung, um entlang des Lichterwegs zur Kapelle hinauf zu streben. Hunderte Menschen, darunter viele Familien, waren dankbar und voll des Lobs, dass das bewährte Haisterkircher Team wieder 250 Gläser mit brennenden Kerzen vom Waldbeginn bis hinauf zur Kapelle entlang des Stationenwegs aufgestellt hatte.Um 23.30 Uhr, also kurz vor dem Jahreswechsel, hatte Jugendseelsorger David Bösl zu einem Treffen hier oben in der Kapelle eingeladen, zu einem Rahmen-Kontrastangebot mit geistlichen Impulsen, Musik, Liedern, Texten und Stille gegenüber der üblichen Begrüßung des Neuen Jahres mit Feuerwerk, Lärm und Festlichkeiten. Dass dann aber auch zu diesem Silvester-Angebot auf St. Sebastian so viele Menschen gekommen sind, war nicht erwartet worden. Mesner Bernd Schmid schätzte die Zahl der Besucher auf 150, wobei in der Kapelle maximal 70 Platz fanden.