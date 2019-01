Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gleich zweimal hat ein unbekannter Lastwagenfahrer laut Polizei am Mittwoch gegen 18.15 Uhr auf der L 285 den Außenspiegel von einem entgegenkommenden Auto beschädigt. Der Fahrer der auf der Landesstraße in Richtung Aulendorf in einem weißen Autotransporter unterwegs war, fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 / 40430, in Verbindung zu setzen.