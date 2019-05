„Zeitreise“ zeigt Werke von Richard W. Allgaier im Musuem im Kornhaus

Mit einer Werkschau ehrt der Museums- und Heimatverein den Waldseer Maler und Bildhauer Richard W. Allgaier anlässlich seines 70. Geburtstags. Der Künstler zeigt vom 5. Mai bis 7. Juli in der Pfeilerhalle im Museum im Kornhaus einen Querschnitt seines bisherigen Schaffens. Unter anderem werden Zeichnungen aus seinen Reisetagebüchern sowie neue Holzskulpturen und naturverbundene Malerei auf Stoffbahnen gezeigt. Die Eröffnung am Sonntag, 5. Mai um 11 Uhr wird musikalisch begleitet von einem Derwischtanz mit Abdul Shakur. Die Einführung hält Barbara Renftle von der Stiftung Pro Arte, Biberach. Das Museum ist geöffnet jeweils Freitag bis Sonntag von 13.30 bis 17.30; am Samstag, 11. Mai ist wegen „Lauffieber“ geschlossen. Foto: Richard W. Allgaier