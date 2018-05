Einen kreativen Maischerz mit politischer Aussage hat ein Leser der Schwäbischen Zeitung am Dienstag fotografiert. „Endlich haben wir einen Zebrastreifen an einer gefährlichen Stelle am Feneberg in Bad Waldsee“, schrieb er der Redaktion per E-Mail und schickte dieses Foto mit. Wie viele Autos bisher an diesem inoffiziellen Zebrastreifen gehalten haben, um einem Fußgänger Vortritt zu gewähren, ist der Redaktion nicht bekannt.