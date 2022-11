Zaubertrank macht Trainer stark

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Ehrungsnachmittag des Volleyballlandesverbandes Württemberg (VLW) in Stuttgart sind vier verdiente Ehrenamtler aus Bad Waldsee und Unterschwarzach ausgezeichnet worden. Adrian Pfleghar und Jan Herkommer erhielten die VLW-Ehrennadel in Silber, Kurt Pfleghar und Andreas Elsäßer bekamen die goldene VLW-Ehrennadel.

Kurt Pfleghar hatte jahrzehntelang das Amt des Vorsitzenden im VLW-Bezirk Süd inne und vertrat den VLW bei unzähligen Meisterschaften zwischen Ulm und Friedrichshafen.

Andreas Elsäßer steht seit vielen Jahren als Trainer an der Seitenlinie. „Wir ehren Dich heute für Dein Engagement als Bezirkskader- und Verbandskadertrainer, als Bezirkslehrwart, Deine engagierte Mitarbeit im Lehrteam des VLW und als Beauftragter des Regierungspräsidiums Tübingen für ‚Jugend trainiert für Olympia‘“, zählte VLW-Vizepräsident Ralf Hoppe in seiner Laudatio auf. Es sei ihm auch gelungen, die Volleyballsaat in seiner Familie aufgehen zu lassen. Seine Frau Renate Elsäßer unterstützt den VLW seit Jahren als Physiotherapeutin, die Söhne Johannes und Jakob spielen in der 2. Bundesliga beim TV Rottenburg und die Töchter Charlotte und Henriette sind bei der TG Bad Waldsee in der Oberliga im Einsatz.

Zwei silberne Ehrennadeln gingen an die Trainer Adrian Pfleghar und Jan Herkommer, die beide in der TG Bad Waldsee groß geworden sind. „Zum einen gab es in diesem Verein mit Jürgen Herkommer und Familie Aichroth Verantwortliche, denen es immer wieder gelungen ist, junge Menschen für das Traineramt zu motivieren“, sagte Ralf Hoppe. „Zum anderen gibt es dort einen Zaubertrank, der dort in der kalten Jahreszeit verabreicht wird – die Hasenmilch. „Trinkt man davon, steigt man mutig auf den Kaiser-Friedrich Turm. Von dort sieht man – wie es in einem Spruch zu diesem Aussichtsturm heißt – in die Weite, also in die weite Welt und erkennt sofort, ob man dafür bestimmt ist, ein Top-Trainer zu werden.“ So müsse es auch bei den beiden gewesen sein.