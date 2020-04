Zahlreiche Unterschriftenaktionen in Bad Waldsee zeugen vom Wunsch nach Mitsprache

Seit 1. Dezember 2015 gelten in der baden-württembergischen Gemeindeordnung andere Vorschriften, die den Weg für Bürgereinmischung erleichtert haben. So wurde die Anzahl der Unterschriften, die für einen Einwohnerantrag je nach Gemeindegröße nötig sind, abgesenkt. Das gilt auch für Bürgerbegehren, mit denen ein Bürgerentscheid herbeigeführt werden kann. Hier reicht es seitdem aus, wenn sieben Prozent der Bürger unterzeichnet haben (zuvor zehn Prozent). Ein Bürgerentscheid ist erfolgreich, wenn die darin erreichte Mehrheit von mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten mitgetragen wird (zuvor 25 Prozent). Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sind auch auf den Einleitungsbeschluss von Bauleitplänen möglich, was für Stadtverwaltungen seitdem einige Mehrarbeit mit sich bringt. Der Landtag von Baden-Württemberg hatte am 14. Oktober 2015 das „Gesetz zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften“ beschlossen, um die Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene für die Bevölkerung zu verbessern.

So gab es laut des Vereins Mehr Demokratie im Jahr 2018 insgesamt 278 neu gestartete direktdemokratische Verfahren auf kommunaler Ebene. Damit habe es seit 1956 insgesamt 7503 Bürgerbegehren in den Kommunen gegeben. Die Hälfte aller Verfahren (1956 bis 2017) konzentriert sich auf zwei Bundesländer: 40 Prozent aller Verfahren (2910) wurden in Bayern und etwa zwölf Prozent (891) in Baden-Württemberg ausgelöst. Die Plätze dahinter belegen Nordrhein-Westfalen mit 784, Schleswig-Holstein mit 489 und Hessen mit 446 Verfahren. Schlusslichter sind das Saarland und Bremen mit 17 beziehungsweise neun Verfahren. (kik)