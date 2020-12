Zählerstände müssen gemeldet werden

Der Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe führt in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der PostCom GmbH die Kundenselbstablesung für den Wasserverbrauch 2020 durch, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Bad Waldsee. Die Ablesekarten würden in diesen Tagen an alle Hauseigentümer im Versorgungsgebiet geschickt.

Die ausgefüllten Karten sollen laut Pressemitteilung bis spätestens 31. Dezember wieder an die PostCom zurückgesendet werden, da sonst der Wasserverbrauch aufgrund der Vorjahreswerte geschätzt werde. Man könne den Zählerstand auch online melden. Den Link dazu gibt es auf der Seite des Wasserversorgungsverbandes Obere Schussentalgruppe unter http://www.wvv-osg.de/

Telefonische Zählerstandsmeldungen oder eine Abgabe im Rathaus seien aus technischen Gründen nicht möglich. Für Rückfragen stehe das Steueramt der Stadt Bad Waldsee oder der Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe zur Verfügung.