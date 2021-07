Wurzacher Straße: Diese Woche doch noch kein Farbasphalt

Erst am Freitag vergangener Woche hatte die Stadtverwaltung die Anwohner der Rosmaringasse, der Herrgottsgasse und der Wurzacher Straße über das Vorhaben informiert, am morgigen Freitag, 23. Juli, den endgültigen Farbasphalt in der Wurzacher Straße einzubauen. Wie sie Stadtverwaltung mitteilt, traf am Montag von der ausführenden Firma die überraschende Information ein, dass der Termin nicht gehalten werden könne, da es Lieferengpässe im Bitumenwerk gebe. Die Arbeiten müssten deshalb verschoben werden. Ein neuer Termin stehtbbisher noch nicht fest. Sobald das der Fall ist, werden die Betroffenen voraussichtlich wieder per Wurfzettel informiert. Es werde versucht, die Arbeiten in den nächsten zwei Wochen auszuführen.