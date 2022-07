Württembergischer Meister zum 2. Mal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Damen 30 des Tennisclub Bad Waldsee e.V. gewinnen am letzten Spieltag 9:0 und werden zum zweiten Mal in Folge Württembergischer Meister. Jeder der 3 Tabellenführer hatte noch die Möglichkeit den Titel zu gewinnen, am Ende waren die Spiele ausschlaggebend und die Damen wunden sensationell nochmals Meister.

Unter anderem wird dieser Erfolg am kommenden Freitag 29. Juli beim Sommerfest ab 18 Uhr auf der heimischen Tennisanlage gebührend gefeiert. Eingeladen sind alle Mitglieder, Freunde und Fans des TC Bad Waldsee. Foto: Elmar Hörnle