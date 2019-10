Wortklang Kollagen: Poesie trifft Melodie

Etwa 60 Besucher haben am Freitagabend im Bad Waldseer Kornhaus ein buntes Bukett literarisch, musikalischer Begegnungen erlebt. Nach zwei Jahren trat das Duo Wolfgang Mach (Jahrgang 1946) und sein zwölf Jahre jüngerer Freund Ralf (Ralle) Fricker wieder in ihrer Heimatstadt auf. Als Ideengeber fungierte Kurgeschäftsführer Walter Gschwind. Mit Begeisterung nahm der Museums- und Heimatverein diese Veranstaltung ins Jahresprogramm auf. Vorsitzender Ernst Langer zeigte sich bei der Begrüßung hoch erfreut über den unerwartet zahlreichen Besuch.

Kein Laut störte, als Multipercussionist Fricker mit seinem Hang einen faszinierenden Sound in die prächtige Säulenhalle des Kornhauses zauberte. Das Instrument besteht aus zwei miteinander verklebten Halbkugelsegmenten aus Pang, einem japanischen Stahlblech. Auf der oberen Halbschale befinden sich Klangkörper, die mit Hämmern ins Blech eingearbeitet sind. Das Hang wird waagrecht oder auch senkrecht auf dem Schoß gehalten. Gespielt wird es mit Fingern und Händen, was den Namen ergab: Hang steht in „Berndeutsch“ für Hand.

Lyriker Wolfgang Mach eröffnete seine Autorenlesung mit einer Hommage an den Künstler Thomas Volkwein. Die aktuelle Ausstellung des Waldseer Gymnasiallehrers erziele einen sehr passenden Rahmen für diese Veranstaltung. „Seine Bilder sind manchmal so verrückt wie meine Verse“, bekannte Mach. Mit „Der Papierflieger“ begann er seine romantisch, melancholischen Träumereien über die Herbstjahreszeit. Surreale, ironische Phantasien erweckte „Die Göttin der Finsternis“. Der Verfasser machte sich auch sprachlich so seine Gedanken, wie verzweifelt sich wohl das Ei in der Pfanne fühlt, bevor es zum Spiegelei gebraten wird.

Gesellschaftskritisch und weniger zum Schmunzeln stand sein Text „Homs“. Diesen schrieb Mach im Jahre 2015, als er im Fernsehen die Bilder der zerbombten Stadt in Syrien sah: „Schreiendes Blut steht in den Pfützen, hoffnungslose Fragmente fliegen gen Himmel. In Wolken genagelte Verzweiflung blickt auf Gräben des Grauens, auf verlassene Häuserschluchten“. Mit magischem Sound untermalte Fricker hier die ganze Grausamkeit des Krieges.

Liebe, Lust und Leidenschaft beinhaltete Machs „Kleine Weltreise“. Sie begann in Bad Waldsee, „Meine kleine Stadt“: „Das Kornhaus, ich liebe es, es hat eine schlichte, zurückgenommene Form. Aber gerade dieses Gegenüber, diese Ambivalenz, Rathaus versus Kornhaus, macht den Charme aus – und über den Dächern der Häuser rezitieren Glocken das Angelus Domini“. Dann im Jemen: „Würde sie gerne pflücken die süße Dattel bei Trunkenheit vor Glück“. Und zurück am Bodensee: „Ach tut mir das Herz so weh, wenn ich im Glas den Boden seh’“. Auch bei diesen pulsierenden Zeilen untermalten pochende Klänge und verzaubernde Töne von Ralle Fricker die Worte des leidenschaftlichen Lyrikers.

Brigitte Hecht-Lang zeigte sich am Schluss begeistert von einer gar mystischen Stimmung. Sie lobte die Symbiose von Sprache und Musik des Duos. Hohes Lob kam auch von Renate und Julian Gröschl: „Die beiden Künstler sind Klasse, die hervorragende Akustik des Kornhauses kam ihnen voll zu Gute. Worte brauchen Raum, um sich entfalten zu können “.