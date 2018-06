Workshop rund um den Picknickkorb

Für den Ausflug ins Grüne darf ein gefüllter Picknick-korb nicht fehlen. Beim Workshop „Mein Picknickkorb für den Familienausflug“ am Donnerstag, 21. Juni, im Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben in Bad Waldsee bereiten die Teilnehmer Gerichte zu, die sich zum Mitnehmen eignen. Außerdem gibt Referentin Sarah Wagegg laut Pressemitteilung Tipps, was bei der Planung der Speisen, Verpackung und Transport zu beachten ist. Der Workshop in der Schillerstraße 34 in Bad Waldsee beginnt um 18 Uhr; die Teilnahme kostet 15 Euro.

Anmeldung und Infos unter www.ernaehrung-oberschwaben.de oder Telefon 07524 / 9748-6410.