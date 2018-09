Workshop „Mission: One Pot“ für Jugendliche

Beim Workshop „One Pot“ bereitet Referentin Eva Wäckerle mit den Teilnehmern leckere Speisen zu, für deren Zubereitung nur ein Topf benötigt wird. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem schnelle und ausgewogene Mahlzeiten wie Paprika-Tomaten-Eintopf mit Tapenade und Blumenkohl-Linsen-Curry. Bevor es an den Herd geht, dürfen die Jugendlichen noch ihr Ernährungswissen testen. Hierfür wird die kostenfreie App „Mile“ benötigt. Download unter https://mile.fit.fraunhofer.de/download Der Workshop findet am Freitag, 28. September, um 16 Uhr im Ernährungszentrum in der Schillerstraße 34 in Bad Waldsee statt. Die Teilnahme kostet acht Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter www.ernaehrung-oberschwaben.de oder Telefon 07524 / 97486410.