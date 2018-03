Worauf beim Kauf gebrauchter Wohnwagen geachtet werden sollte

Das Erwin-Hymer-Museum berät am Donnerstag, 22. Februar, im „Werkstattgespräch“ zum Thema Kauf von gebrauchten Wohnwagen. Es beginnt um 19 Uhr in der Ausstellung des Museums. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Das Abendticket für Erwachsene kostet fünf Euro.

Wer sich einen Gebrauchtwagen zulegen will habe die Qual der Wahl und müssen sich viele Fragen stellen, teilt das Museum mit. Schon bei der Suche nach dem richtigen Modell müsse einiges beachtet werden: Wie viel Platz benötige ich und welcher Grundriss passt zu meinen Bedürfnissen? Welches Modell kann ich mit meinem Auto und mit meinem Führerschein ziehen? Und wie kommt man am besten an das favorisierte Fahrzeug?

Steht man dann vor dem Modell der Wahl, beim Händler oder auch Privatverkäufer, würden sich schon die nächsten Fragen stellen: Worauf muss ich bei der Besichtigung des Fahrzeuges besonders achten? Woran erkennt man gute, nicht so gute oder vielleicht sogar unseriöse Angebote? Und auch die Frage nach der Angemessenheit des Preises sei für den Laien oftmals nicht einfach zu beantworten, da die Preise eines Modells je nach Angebotslage sehr unterschiedlich ausfallen können, heißt es.