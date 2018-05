Wolfgang Heyer gibt wieder ein „Hoimspiel“

Schwäbisch oder Hochdeutsch, das ist hier die Frage. Was klingt schöner: Mundart oder Hochsprache? Diesem Thema widmet sich Wolfgang Heyer während seines Soloprogramms „Hoimspiel“. Am Dienstag, 8. Mai, um 19.30 Uhr, wird diese Frage in der Stadtbücherei Bad Waldsee ein für alle Mal geklärt, heißt es in der Ankündigung.

Der Poetry Slammer überzeugt mal mit hohem Sprachtempo, mal mit kreativem Wortwitz und mal mit heiteren Alltagserlebnissen. Dabei kombiniert er schwäbischen Dialekt mit launigem Schriftdeutsch. Abwechselnd widmet er seine fünf-Minuten-Texte den sympathischen und süffisanten Sprachformen, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Aber was kommt besser an? Das entscheidet laut Pressetext das Publikum, denn die Zuhörer sind die Jury. Seit 2010 steht Wolfgang Heyer auf Poetry-Slam-Bühnen und hat schon unzählige dieser Dichter-Wettstreite gewonnen. 2014 wurde er Österreichischer Vize-Meister im Poetry Slam. Karten zu acht Euro gibt es in der Stadtbücherei, Telefon 07524/49857.