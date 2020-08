Wolfegger Stiftung vergibt zwei Förderpreise

Auch dieses Jahr vergibt die Pill Mayer Stiftung zwei Förderpreise, teilt die Stiftung mit. Damit sollen beispielhafte Kulturprojekte gewürdigt werden, die sich für den interkulturellen Dialog einsetzen. Auch eine Bewerbungs aus Bad Waldsee sei dabei gewesen. Verliehen werden die mit je 1000 Euro dotierten Preise Anfang Oktober.

Mit Vincentino und Hawar.help hat sich die Pill Mayer Stiftung für zwei in Berlin beheimatete Preisträger entschieden. „Diese beiden Vereine setzen sich mit einem bemerkenswerten Engagement für den interkulturellen und interreligiösen Dialog ein und stehen für besondere Nachhaltigkeit“, so die Vertreter der in Wolfegg im Allgäu beheimateten Stiftung.

Der 2008 von der Journalistin Sandra Maischberger gegründete Verein Vincentino initiiert kulturelle Bildungsprojekte an Berliner Schulen. In Musik- und Medienklassen finden junge Menschen unter dem Motto „Kultur stärkt Kinder in Berlin“ Zugang auf Augenhöhe mit Musikern, Künstlern und Medienprofis. Vincentino wird für sein Medienbildungsprojekt „Andere Lebenswelten kennenlernen – Fokus junges jüdisches Leben in Berlin“ prämiert. Schüler zwischen 8 und 14 Jahren lernen in fächerübergreifenden Projekten modernes jüdisches Leben kennen.

Der zweite Förderpreisträger ist der 2015 von der Journalistin und Filmemacherin Düzen Tekkal gegründete Menschenrechtsverein Hawar.help. Mit ihrem Team mache sie auf das Schicksal der Jesiden sowie andere verfolgte Minderheiten und Gruppierungen aufmerksam und setze sich weltweit für eine multireligiöse Bildungsarbeit ein. Die Pill Mayer Stiftung würdigt mit ihrem Förderpreis das vielfältige Engagement des Vereins HAWAR.help, der ein wichtiges Zeichen für Versöhnung und Toleranz setzt.

Von Berlin bis Wien habe die Spanne der 27 Bewerbungen gereicht; Anträge seien neben Berlin aus Bremen, Bad Waldsee, Biberach, Bocholt, Braunschweig, Bruchsal, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Heilbronn, Ingelheim, Landshut, Leipzig, München, Remscheid, Stuttgart und Trier gekommen.

Die Bewerbungen deckten die gesamte Breite künstlerisch-kreativen Schaffens ab: Es gehe um interkulturelle Kunst- und Kulturwerkstätten, Theater- und Tanzworkshops, Film-, Video- und Animationsarbeiten, Literatur- und Leseförderung, interkulturelle Comics und Spiele, internationalen Schüleraustausch und europäische Jugendcamps sowie Kochworkshops.

Besonders stark unter den Bewerbern vertreten seien multireligiös ausgerichtete Bildungsvorhaben, um voneinander und miteinander zu lernen. Ebenfalls sei Musik als Grundstein für ein positives Miteinander einer der Hauptakzente der Anträge. Ziel aller Vorhaben sei, Kulturen, Generationen und Religionen füreinander zu öffnen und damit für Völkerverständigung, Friedensdialog und Demokratieerziehung einzustehen.