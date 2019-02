Wolf war Thema bei der Landjugend

Über 70 Personen haben sich den Infoabend der Landjugend zum Thema Wolf Ende Januar nicht entgehen lassen wollen, berichten die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Gleich der erste Redner, Alfred Enderle, Kreisobmann im Oberallgäu des bayrischen Bauernverbands, wusste dazu viel aus seiner Heimat zu berichten: Tierrisse waren zunächst vereinzelt aufgetreten, wobei damals noch niemand mit Sicherheit bestätigen wollte, was viele schon geahnt hatten. Zunächst seien die Schäden Füchsen oder Luchsen zugeschrieben worden, doch DNA-Analysen bestätigten den Verdacht: Ein Wolf hatte die Tiere gerissen. Da sich der Schaden für den betroffenen Landwirt nicht nur auf das gerissene Tier erstrecke, sondern weit mehr Tiere durch einen Angriff betroffen seien, wie etwa durch einen Absturz von der Alme, reagierte Enderle persönlich, heißt es weiter. Im September 2018 verfasste er gemeinsam mit Landrat Anton Klotz einen offenen Brief an Staatsminister Marcel Huber, in dem die die Entnahme des „ Schadwolfs“ explizit gefordert und eingehend begründet wurde.

Stefan Kempf beim Landratsamt Ravensburg zuständig für das Jagdrevier Neuravensburg ging anschließend auf die Schilderungen von Enderle ein. Er erklärte, dass ein verstärkter Herdenschutz unerlässlich sei, wenn auch Rinder und Schafe nicht die Grundnahrung für Wölfe darstellten. Anschließend erläuterte er die verschiedenen Kriterien ein, die einen Wolf zu charakterisieren: Bissmale, Pfotenabdrücke und Kotspuren sind nur einige der möglichen Hinweise. Auf mehreren Bildern von Hunden und Wölfen wurde die verblüffende Ähnlichkeit der Tiere klar. Die sicherste Methode, einen Wolf zu identifizieren, sei die DNA-Analyse. Sollte diese positiv ausfallen, ist dem Betroffenen die Schadenssumme gewiss. Kempf versicherte mit Nachdruck, dass der Wolf für den Menschen selber keine Gefahr darstelle. Das Tier sei viel zu scheu, um Menschen anzugreifen. Ausnahmen geben es bei kranken Tieren, die jedoch nur sehr selten vorkämen. Er riet zu einem gesundem Respekt vor dem Tier, wie er bei allen Wildtieren angebracht sei.

Den Abschluss machte Norbert Böhmer aus Plankenfels. Der Landwirt aus Mittelfranken berichtete lebhaft von seinen Erfahrungen: Zum Schutz seiner Rinderherden setzte er eigenen Angaben zufolge sieben Pyrenäenberghunde ein. Doch wer mit Herdenschutzhunden arbeiten möchte, muss viel Geduld beweisen, denn bis ein Tier seine Aufgabe zufriedenstellend bewältigen kann, braucht es zwei bis drei Jahre Training. Er erklärte, dass bereits vorhandene Wolfsrudel die Arbeit immens erschwerten, da diese das Gelände bereits beanspruchen und ihr Revier verteidigen würden. Er riet allen, die sich überlegt mit Herdenschutzhunden zu arbeiten, sich einige Betriebe anzusehen, die bereits mit Hunden Erfahrungen hätten. Die Herausforderungen und die Vielseitigkeit der Zusammenarbeit seien für einen Anfänger schwer zu umreißen. Die Kenntnisse erfahrener Landwirte seien daher unerlässlich.

Recht emotional wurde schließlich darüber diskutiert, ob man das Tier schießen oder schützen solle. Denn dem Tierschutz stünden Kleinbetriebe im Nebenerwerb gegenüber, die sich vor einer unlösbaren Herausforderung sehen und deswegen aufgeben müssten. Laut des Pressetextes der Landjugend müsse der Schutz eines Wildtiers mit einer strengen Regulierung einhergehen. Hierbei sollte zwischen bislang integrierten Wildtieren wie Rot- oder Schwarzwild und dem Wolf keinen Unterschied gemacht werden, denn sonst wird der Tierschutz auf dem Rücken Einzelner ausgetragen und das könne keine Lösung sein.