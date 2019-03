Wohnraumoffensive „Herein“ soll auch in Bad Waldsee starten

Die Wohnungsnot wird auch in der Kurstadt immer spürbarer. Die kirchliche Wohnraumoffensive „Herein“ der Caritas Bodensee-Oberschwaben soll daher bald auch in Bad Waldsee starten. Das teilten die Caritas und die Stadt Bad Waldsee auf Nachfrage mit.

Projektleiter Christian Mayer und Bürgermeister Roland Weinschenk haben sich „getroffen und ausgetauscht“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Grundsätzlich sei die Stadt an einer Kooperation interessiert. „Im Moment bereiten wir die weiteren Schritte vor“, so Rathaussprecherin Brigitte Göppel.

Das Projekt „Herein“ gibt es bereits in vielen Städten in Oberschwaben und nahm seinen Ursprung in Aulendorf, wo das „Herein“-Projekt 2017 startete (die SZ berichtete mehrfach). Acht Wohnungen konnten dort bereits angemietet werden, erläutert Mayer. Auch in Ravensburg(fünf Wohnungen) und Weingarten (zehn Wohnungen) laufe das Projekt mittlerweile erfolgreich, das zwischenzeitlich bis an den Bodensee (Friedrichshafen, Tettnang, Langenargen) und das Allgäu (Leutkirch, Isny) ausgeweitet wurde.

Hintergrund der Wohnraumoffensive „Herein“ ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Denn auch in der Region Bodensee-Oberschwaben fällt es Menschen mit kleinerem Geldbeutel – wie etwa Alleinerziehende, Rentner, Einkommensschwache oder Geflüchtete – immer schwerer, geeigneten günstigen Wohnraum zu finden.

Mit dem Projekt „Herein“ tritt die Caritas Bodensee-Oberschwaben als Vermittler zwischen potenziellen Vermietern und Mietern auf – und das in enger Kooperation mit Kirchen und den Kommunen. Die Caritas fungiert dabei als Zwischenmieter und mietet die Wohnung für sozial Schwache an. Diese haben dann eine einjährige Bewährungszeit, bevor es zu einem direkten Mietverhältnis zwischen Vermieter und Mieter kommt. Vermieter bekommen dadurch Sicherheit. „Sie bekommen sicher ihre Miete überwiesen. Zudem garantieren wir, dass die Wohnung wieder einwandfrei übergeben wird“, erklärt Mayer. Denn häufig sei es so, dass zwar Wohnraum zur Verfügung stehe, er aber aus Sorge um pünktliche Zahlungen nicht angeboten werde. Die Mietkosten bekommt die Caritas vom zuständigen Leistungsträger, in der Regel also vom Jobcenter, zurückerstattet.

Um die Basis für ein positives Mietverhältnis zu schaffen, werden die Mieter bei Bedarf auch geschult. Dabei geht es um Dinge wie Mülltrennung und Nebenkostenabrechnung, Kehrwoche- und Schneeräumpflichten oder auch das Einhalten der Hausordnung („Caritas will Mieter qualifizieren“, SZ vom 18. Dezember 2017).