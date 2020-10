Wohnraum soll geschaffen werden

Eine Stellungnahme hat das Kloster Reute der „Schwäbischen Zeitung“ zukommen lassen, nachdem zuletzt in einem Leserbrief zu lesen war, dass ein möglicher Abriss von Wohnhäusern in Anbetracht der angespannten Wohnraumsituation überdacht werden sollte.

Wie Claus Mellinger für die Franziskannerinnen von Reute mitteilt, gehört Wohnungsnot zu den großen sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zeit. „Dessen sind sich die Franziskanerinnen von Reute bewusst. In unseren Gebäuden haben wir geflüchteten Familien Wohnraum bereitgestellt.“ Im Zuge der Klosterberg-Umgestaltung sei angedacht, Wohnraum zu schaffen. „Dies war von Beginn an Teil unserer Überlegungen. Bereits im ersten Bauabschnitt wird deshalb ein Teil unseres Mutterhauses für den Bau von Wohnraum freigegeben. Die zum Rückbau vorgesehenen Gebäude auf dem Klostergelände sind in ihrer Substanz dafür nicht geeignet. Eine Nutzung als Wohnraum wäre in dieser Dichte unmittelbar auf dem Klostergelände auch nicht denkbar“, berichtet Mellinger. Die Gemeinschaft der Franziskanerinnen habe Ideen und Möglichkeiten, um Wohnraum zu schaffen und sei darüber im Gespräch mit der Stadt Bad Waldsee und der Ortschaft Reute-Gaisbeuren.

„Um den Bedarf zu erkennen und ein passendes Konzept zu finden, ist ein gemeinsamer Entwicklungsprozess mit der bürgerlichen Gemeinde und den Menschen vor Ort notwendig und geplant. Wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, freuen wir uns darauf, diesen Weg mit der Gemeinde vor Ort zu gehen. Schenken Sie uns bis dahin bitte noch ein wenig Geduld“, so Mellinger.