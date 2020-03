Wohnmobilstellplatz an der Waldsee-Therme auf Platz 3 gewählt

Zu einem der beliebtesten Wohnmobilstellplätze 2020 in Deutschland haben Leser der Zeitschrift „Promobil“ den Wohnmobilstellplatz an der Waldsee-Therme gewählt, teilt die Stadt mit. In der Kategorie B für Plätze von 31 bis 50 Wohnmobile habe Bad Waldsee den dritten Platz erreicht.

Insgesamt hatten sich rund 3700 Leser an der Aktion beteiligt und ihre Postkarten an die Promobil-Redaktion geschickt. Zum Start der Messe „Reise + Camping 2020“ in Essen sind nun die Sieger gekürt worden. Aus der großen Menge an Stellplätzen in Deutschland nominierte die Redaktion 100 Kandidaten zur Wahl „Stellplätze des Jahres 2020“. In die Top Ten der beliebtesten Haltepunkte für Reisemobile seien bekannte Orte gekommen, die seit Jahren durch Qualität überzeugen, darunter auch Bad Waldsee.

Die Neustrukturierung und Umgestaltung haben sich gelohnt, freut sich Fachbereichsleiter Walter Gschwind über die Auszeichnung, die Bad Waldsee nun noch bekannter mache. Das Foto zeigt Miriam Weiss von der Bad Waldseer Tourist-Info, die die Auszeichnung entgegennahm.