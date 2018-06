Wohnhaus bei den Fischteichen wird abgerissen

Das seit März 2011 leer stehende Wohnhaus auf dem Gelände der ehemaligen Fischteiche an der Steinacher Straße wird im Herbst abgerissen. Als Grund für diese Maßnahme auf städtischem Boden führte Thomas Manz den Vandalismus Jugendlicher in dem Gebäude an. In öffentlicher Sitzung des Verwaltungsausschusses informierte der Beigeordnete am Dienstag über diesen hinter verschlossenen Türen gefällten Beschluss – und zwar auf Nachfrage von Edmund Gresser.

Der CDU-Stadtrat steht dem bevorstehenden Abbruch angesichts der viel beklagten Wohnungsnot und der verstärkten Suche nach Unterkünften für Asylbewerber kritisch gegenüber. „Ich kann das nicht recht nachvollziehen, dass wir hier ein Wohnhaus abreißen, das in seiner Substanz gut ist, wo doch viele Leute nach Wohnungen suchen und wir dem Landkreis helfen sollen bei der Suche nach Unterkünften für Asylbewerber!“ Edmund Gresser legte damit im Verwaltungsausschuss den Finger in die Wunde „Fischteiche“, über deren Zukunft in Bad Waldsee gerne und häufig debattiert wird.

Bekanntlich ist dieses Gelände Dreh- und Angelpunkt für die umstrittene Neugestaltung des Bleiche-Areals. Wie berichtet, züchtete die Familie Feldmann auf diesem gut eineinhalb Hektar großen, städtebaulich wertvollen Gelände zwischen Schlosspark und Bleiche 80 Jahre lang Fische – bis die Stadt den Pachtvertrag mit dem Unternehmen kündigte. In Folge dessen gab der größte Forellenzuchtbetrieb Deutschlands mit Hauptsitz in Pfullendorf seine Niederlassung in Bad Waldsee Ende 2010 auf. Das dazu gehörige Wohnhaus des Betriebsleiters an der Steinacher Straße steht seit März 2011 leer.

Haus mehrfach beschädigt

Zuletzt wurde das Haus nicht nur bei einem schweren Verkehrsunfall beschädigt, als sich ein Auto zwischen Wohnhaus und Baum derart verkantete, dass die Feuerwehr eingreifen musste (SZ berichtete). In jüngster Zeit hat nach Angaben von Thomas Manz eine Handvoll Jugendlicher im Gebäude Schäden angerichtet. Nach SZ-Informationen sollen die jungen Leute in das Haus eingedrungen sein und ein im Übermut aufgedrehter Wasserhahn habe dafür gesorgt, dass es gute zehn Zentimeter unter Wasser stand. Nachbarn verständigten daraufhin die Stadt, um Schlimmeres zu verhindern.

„Der Verwaltungsausschuss hat daher in seiner Sitzung entschieden, diese Schäden nicht mehr zu beheben, da für deren Begleichung ansonsten die widerrechtlichen Nutzer herangezogen werden müssten. Wenn dann wenige Monate später das Gebäude abgebrochen wird, führt dies auch zu Unverständnis“, erklärte der Beigeordnete auf SZ-Anfrage. An die Adresse Gressers gerichtet heißt es weiter: „Der Beschluss des Verwaltungsausschusses zum Abbruch gilt weiterhin und wurde nicht aufgehoben. Daher gibt es augenblicklich auch nichts zu überdenken. Die Vorarbeiten zum Abbruch laufen derzeit, der Abbruch soll im Herbst stattfinden.“

Im Übrigen gilt laut Thomas Manz auch der Beschluss des Gemeinderates zum Städtebaulichen Rahmenplan weiter, der eine Drehung des Bleiche-Parkplatzes in Richtung der ehemaligen Fischteiche vorsieht. Manz: „Aus diesem Grund wurde das Gebäude erworben und es wird deshalb zeitnah entfernt, um mit der Umsetzung beginnen zu können, da dieser Teil der erste Bauabschnitt für den gesamten Themenkomplex darstellt.“

Ungeeignet für Flüchtlinge

Gegenüber Edmund Gresser unterstrich die Stadtverwaltung, dass sich ein Einfamilienhaus wie das genannte nicht eigne für die Unterbringung von Asylbewerbern. Wie berichtet, sucht der Landkreis derzeit händeringend nach Wohnraum für die Erstunterbringung von Flüchtlingen und lockt potenzielle Vermieter sogar mit Prämien. „Dafür benötigt werden aber größere Objekte und Gemeinschaftsunterkünfte, in denen Asylbewerber in Gruppen untergebracht werden können, um die Betreuung durch die Helfer seitens des Landratsamtes und der ehrenamtlich Tätigen zu erleichtern“, begründete Bürgermeister Roland Weinschenk, warum aus Sicht der Stadt das genannte Wohnhaus für diese Zielgruppe nicht relevant sei.