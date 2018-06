Wohngebiet „Drei Eichen VI“ in Reute kann bald erschlossen werden

Der Waldseer Teilort Reute bekommt ein neues Wohngebiet mit insgesamt 20 Bauplätzen, für das bereits eine Warteliste bauwilliger Familien geführt wird. Die geplante Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern entsteht am nordöstlichen Ortsrand auf einer 1,74 Hektar großen Fläche zwischen Drei-Eichen-Denkmal und Grindelsberg – direkt im Anschluss an die bestehende Bebauung im Bereich Drei-Eichen-Straße. Nach zweijährigem Vorlauf ist der Bebauungsplanentwurf für „Drei Eichen VI“ jüngst dem Ortschaftsrat sowie dem Technischen Ausschuss des Gemeinderates vorgestellt worden. Beide Gremien billigten das Vorhaben einstimmig.

Günstigere Baukredite alsderzeit gab es selten zuvor. Kein Wunder, dass junge Familien an ihrem Wohnort ein Eigenheim bauen möchten. Zudem ist Bad Waldsee Zuzugsgebiet und immer mehr Menschen wählen die Kurstadt als neue Wohnadresse. Auch in den Ortschaften werden lange Wartelisten geführt, auf denen potentielle Bauherren vermerkt sind. „Wir bekommen wöchentlich bis zu fünf Anfragen von Bauwilligen und können die Nachfrage leider nicht befriedigen“, sagt Ortsvorsteher Achim Strobel auf SZ-Anfrage.

Warteliste füllt sich

Nach seiner Einschätzung stimmt „hier das Gesamtpaket mit hoher Wohnqualität und guter Anbindung an die B 30 Richtung Ulm und Friedrichshafen. Hätten wir die Flächen, würde sich ein Wohngebiet nach dem anderen rasch füllen“, ist Strobel überzeugt. Auch für das aktuell geplante Wohngebiet am Ortsrand, das landschaftlich reizvoll gelegen ist, gebe es eine Warteliste; sie werde aber beim Projektentwicklungsunternehmen „BauPunkt“ in Weingarten geführt. Strobel: „Die Eigentümer der Grundstücke haben diese Firma mit der Projektierung beauftragt.“

Bei den jüngsten Sitzungen von Ortschaftsrat und Technischem Ausschuss wurde der vorgelegte Bebauungsplanentwurf von den Räten gelobt – zumal einige Anregungen seitens der Gremien mit eingeflossen seien. Grünen-Stadtrat Bernd Zander verwies jedoch auf den mit neuen Wohngebieten verbundenen „Flächenverbrauch“ und enthielt sich in der Abstimmung der Stimme. Zugelassen werden auf den 20 Grundstücken mit einer durchschnittlichen Größe von gut 600 Quadratmetern Einzel- oder Doppelwohnhäuser. Erschlossen werden sie über eine Ringstraße, die ebenfalls den Namen „Drei-Eichen-Straße“ bekommen soll.

Auch Läden sind möglich

In diesem „Allgemeinen Wohngebiet“ können zudem Läden, Gaststätten sowie nicht störendes Handwerk betrieben werden. Nicht gestattet sind laut Planungsbüro Sieber (Lindau) Mobilfunkanlagen. Bei den Dachformen können die Bauherren wählen, ob sie Sattel-, Pult- oder Walmdächer bevorzugen; Flachdächer sind ausgeschlossen. Die Firsthöhe wird abhängig von der Topographie des Baugeländes für jedes Gebäude gesondert festgelegt.

Mit Hilfe einer verbindlichen Zuordnung von zwei Stellplätzen pro Grundstück sowie acht öffentlichen Parkplätzen soll gewährleistet sein, dass Räum- und Entsorgungsfahrzeuge bei ihrer Arbeit nicht behindert werden von parkenden Autos auf der Zufahrtsstraße. Stadtrat Karl Schmidberger (SPD) interessierte sich im Technischen Ausschuss für die Zufahrtsregelung zum neuen Gebiet während der Erschließung und bat um „rechtzeitige Rücksprache“ der Kommune mit den betroffenen Anliegern.

Wall soll vor Wasser schützen

Zum Schutz vor Hangwasser, das vom Grindelsberg hinunterfließt, schlagen Fachleute auf der nördlichen und östlichen Seite des Wohngebietes einen kleinen Wall vor. Das gesammelte Wasser wird an das im südlichen Bereich vorgesehene Retentionsbecken abgeleitet. Die notwendige Ausgleichsfläche ist im Norden angesiedelt, wo extensiv genutztes Grünland in eine Streuobstwiese mit 50 Obsthochständen umgewandelt werden soll.

Die Pläne werden nun einen Monat lang öffentlich ausgelegt und können im Rathaus eingesehen werden. Wenn alles nach Plan läuft und nur geringe Änderungen des Bebauungsplanentwurfs notwendig werden, wägen die kommunalen Gremien laut Büro Sieber bereits im Herbst ab. Tragen Angrenzer oder Träger öffentlicher Belange größere Bedenken vor, kann sich das Verfahren noch hinziehen und die Erschließung verschiebt sich zeitlich entsprechend nach hinten. Bei der Ortschaftsverwaltung geht man derzeit laut Achim Strobel davon aus, dass ab Frühjahr oder Frühsommer 2018 bebaut werden kann.

Der Bebauungsplanentwurf „Drei Eichen VI“ kann auf der Homepage der Stadt Bad Waldsee unter http://www.bad-waldsee.de/1931.html eingesehen werden.