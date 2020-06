Wodka-Dieb schubst Verkäuferin

In einem Bad Waldseer Geschäft ist es am Freitagabend zu einem Gerangel zwischen einem mutmaßlichen Ladendieb und einer Verkäuferin gekommen. Die Frau beobachtete einen 19-Jährigen, der in einem Einkaufsmarkt in der Steinstraße eine Flasche Wodka und ein Haushaltsmesser stahl. Der Vorfall trug sich laut Polizei gegen 18.30 Uhr zu. Den Alkohol wollte der Dieb der Verkäuferin nicht mehr aushändigen, und es kam zwischen den beiden zu einem Gerangel. Der Dieb schubste die Verkäuferin und entkam. Da der Täter der Polizei schon seit längerem bekannt ist, fanden ihn die Beamten in seiner Wohnung. Gegen den jungen Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.