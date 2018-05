Für die Volleyballer der TG Bad Waldsee stehen in der Regionalliga entscheidende Spiele bevor. Auch für die TG-Spielerinnen in der Landesliga wird es ernst. Bereits der Samstag bringt einen Vorgeschmack auf das bei beiden Teams äußerst spannende Saisonfinale.

Die Vorzeichen für die Vorzeigemannschaften stehen unterschiedlich. Während die von Jan Herkommer trainierten Volleyballerinnen um die Spitze in der Landesliga kämpfen, geht es für Evi Müllerschöns Mannschaft in der Regionalliga schlichtweg um den Klassenerhalt.

Um 19 Uhr empfängt die TG Bad Waldsee am Samstag ihren Tabellennachbarn ASV Botnang in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule. Ebenfalls zu Hause am gleichen Tag, allerdings bereits um 13 Uhr, steigt der absolute Kracher der Frauen-Landesliga mit dem Duell des Tabellenzweiten TG Bad Waldsee gegen den Spitzenreiter SSV Ulm 1846.

Die erste Männermannschaft der Bad Waldseer könnte nach dem überraschenden Auswärtssieg in Ludwigsburg mit breiter Brust ihren Mitaufsteiger und Tabellennachbarn ASV Botnang empfangen, wäre da nicht die mittlerweile sattsam bekannte Tatsache der Ausgeglichenheit aller Teams zwischen Rang zwei und neun. Dazu kommen teils bittere Erlebnisse aus Spielen mit dem Gegner aus der Stuttgarter Vorstadt. Gegenüber der gastgebenden TG hat sich der ASV meist als eine Art Wundertüte präsentiert. Neben glanzvollen glatten Erfolgen der Waldseer setzte es im Laufe der langen Oberligajahre durchaus auch äußerst schmerzliche Niederlagen. Dieses vor allem dann, wenn man in der Voreinschätzung dieses Gegners zu optimistisch angesetzt hatte.

Die Tabellensituation ist klar. Bei einem glatten Sieg könnte die TG am ASV vorbeiziehen, denn Bad Waldsee befindet sich mit den bisher erreichten 17 Punkten gegenüber dem ASV (19 Punkte) in Schlagdistanz. Das Hinspiel in der Fremde war hart umkämpft und endete mit dem leistungsgerechten 3:2-Sieg der Botnanger. Vieles spricht auch im Match am Samstag für ein knappes Ergebnis, es wird sich mit Sicherheit ein Spiel auf Augenhöhe entwickeln, das Ganze ohne einen klaren Favoriten.

Ähnlich ausgeglichen erscheint die Ausgangslage bei den Frauen. Hier liegen die Ulmer Spielerinnen mit einem Spiel mehr drei Punkte vor der TG. Bad Waldsee könnte also im Erfolgsfall zumindest nach Punkten gleichziehen. Damit wären die Chancen auf den Meisterschaftsplatz noch intakt. Zumindest jedoch sollte die Mannschaft das Rennen um den zweiten Tabellenplatz gewinnen, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde.

Ein Spiel wurde verschoben

Gut hat es die Spielplan mit Herkommers Mannschaft gemeint. Die jungen Volleyballerinnen haben an diesem Spieltag nur das Match gegen den SSV Ulm zu bestreiten, weil das eigentlich für diesen Tag vorgesehene Duell mit dem Tabellendritten Ochsenhausen verschoben wurde. Damit kann sich die TG auf ein Match konzentrieren und muss nicht noch Konzentration und Kraft für ein zweites Spiel aufbringen.

Die Frauen II der TG Bad Waldsee treffen am Samstag um 16 Uhr in Eglofs in der Bezirksliga auf den gastgebenden SV, während die Damen III in der A-Klasse am Sonntag um 13 Uhr zu Hause gegen den SC Göggingen antreten. Einen Doppelspieltag bestreiten die Männer II und die Männer III, jeweils am Sonntag um 13 Uhr in der Eugen-Bolz-Halle. Für die Männer II stehen in der Bezirksliga die Partien gegen den SC Weiler/Fils und den SV Unlingen an, die Männer III treffen in der B-Klasse auf den TSV Langenau und die TSG Bad Wurzach II.