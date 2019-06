Wo die wilden Wasserbüffel weiden

Wasserbüffel beweiden seit gut sieben Jahren den Riedrand des Wurzacher Rieds bei der Riedschmiede und tragen so zum Artenschutz bei. Die Büffel sind das Ziel der Exkursion, die am Dienstag, 2. Juli, um 18 Uhr vom Naturschutzzentrum Wurzacher Ried angeboten wird, wie dieses selbst mitteilt.

Wasserbüffel kamen als Wildtiere in Europa bis vor der letzten Eiszeit vor und sind wie der Auerochse, in Deutschland ausgestorben. Die Tiere von Landwirt und Büffelhalter Markus Gaub stammen aus den Karpaten in Rumänien. Sie halten mit ihrem Appetit nicht nur die wertvollen Riedflächen offen, sondern legen ihrem Namen entsprechend kleine Wassermulden an, die eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren gerne besiedeln. So tragen diese exotisch anmutenden Tiere zum Artenschutz bei. Markus Gaub wird laut Ankündigungstext viel zur Lebensweise dieser Tiere berichten. Die Mitarbeiter des Landschaftserhaltungsverbandes Ravensburg, Walter Seifert und Robert Bauer, werden die ökologischen Vorteile einer extensiven Beweidung erklären. Bei gutem Wetter wird zum Abschluss an der Riedschmiede ein einfaches Vesper mit Wasserbüffelwurst, Käse und Brot angeboten – für circa acht Euro.

Treffpunkt ist am Dienstag, 2. Juli, um 18 Uhr, Riedschmiede, Riedschmiedstr. 3, 88410 Bad Wurzach-Haidgau. Die Exkusion dauert circa 2,5 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos unter: www.wurzacher-ried.de