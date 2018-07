Wirtschaftsförderin Ramona Renz verlässt die Stadtverwaltung Bad Waldsee

Ramona Renz, Pressesprecherin und Wirtschaftsförderin der Stadt Bad Waldsee verlässt Ende Februar, auf eigenen Wunsch, die Stadtverwaltung Bad Waldsee. Dies hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt. Die 28-Jährige nimmt eine neue Herausforderung als Leiterin der Tourist Information in Ihrer Heimat an. Seit 2006 ist Frau Renz bei der Stadtverwaltung Bad Waldsee tätig. Die ersten drei Jahre absolvierte sie ihren praktischen Teil des BA-Studiums in der Kurverwaltung, im Anschluss daran übernahm Renz als Mutterschaftsvertretung, die Position der Pressesprecherin und Wirtschaftsförderin. Die Nachfolge ist noch nicht geklärt.