Wirkungsvoll sprechen und sicher auftreten

Ein Rhetorikseminar an der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee vermittelt von Montag, 10., 9.45 Uhr, bis Mittwoch, 12. September, 12 Uhr, Grundkenntnisse der freien Rede.

Es bietet eine Reihe persönlicher Hilfen zum nonverbalen Ausgestalten von Vorträgen und dient laut Veranstalter als ideales Übungsfeld, um Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Das Seminarziel ist der Abbau von Rede- und Gesprächshemmungen. Leiter des Seminars „Basistraining Rhetorik“ ist Bernhard Bitterwolf. Die Seminargebühr beträgt 220 Euro inklusive Unterkunft und Verpflegung.

Anmeldung und Information in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee, Frauenbergstraße 15, unter Telefon 07524 / 40030, per Fax an 07524 / 400333 oder per E-Mail an bauernschule@lbv-bw.de.