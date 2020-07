Gemeinsam an einem Strang ziehen, das wollen die Mitglieder der Handels- und Gewerbevereine aus Bad Waldsee und Aulendorf. Wie die Kurstadt mitteilt, haben sie sich deshalb zu einer gemeinsamen Aktionen für ihre Kunden entschlossen und wollen zugleich für die große Unterstützung während der zurückliegenden Monate danken.

Bürgermeister unterstützen Initiative

Auch die Bürgermeister der beiden Städte, Matthias Henne und Matthias Burth, unterstützen die gemeinsame Aktion. Das sei eine „großartige Idee und Initiative“, seien sich die beiden einig. Start ist am Donnerstag, 16. Juli. Ab dann bieten alle beteiligten Händler ihren Kunden Rabatte an. Die Aktion „Wir ziehen an einem Strang“ beinhalte aber nicht nur Preisvorteile, sondern soll auch dauerhaft bestehen und ausgebaut werden.

„Lassen Sie sich überraschen. Wir haben viele Ideen, da kommt noch einiges mehr“, wird Ingrid Wölflingseder, die im Bad Waldseer Handels- und Gewerbeverein für die Koordination verantwortlich ist, in der Pressemitteilung zitiert und weiter: „Wir wollen die Einigkeit von Bad Waldsee und Aulendorf demonstrieren und aktiv zusammenarbeiten, uns gegenseitig unterstützen“.