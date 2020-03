„Wir“ will Unternehmen unterstützen

Die Wirtschafts- und Innovationsförderung, kurz „Wir „GmbH, will der Wirtschaft laut einer Pressemitteilung in allen Bereichen während der Corona-Krise beistehen. „Auch wenn wir nicht bei allen Sorgen und Anliegen der Unternehmen direkt helfen können, versuchen wir als Wirtschafts- und Innovationsförderung mit allen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, die Unternehmen so gut es geht zu unterstützen und sie auf ihrem Weg zu begleiten“, wird Wir-Geschäftsführer Hans-Joachim Hölz in dem Schreiben zitiert.

Als erste Maßnahme habe daher die Wir sowie die bei der Wir angesiedelte Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg – Bodensee-Oberschwaben auf ihren Internetseiten www.wir-rv.de und www.frauundberuf-rv.de ein erstes Informationsangebot bereitgestellt. Dieses wird durch Recherchebeiträge und aktuelle News laufend aktualisiert.

Darüber hinaus bietet Wir in Kooperation mit der Kontaktstelle Frau und Beruf eine Reihe von Online-Vorträgen für Unternehmen zu speziellen Themen an. Am Dienstag, 24. März, findet um 16 Uhr der erste Online-Vortrag zum Thema „Digital arbeiten – jetzt erst recht!“ mit Referenten von Learn Dynamics statt. Am Donnerstag, 26. März, beantwortet Ulrich Hörl von der Kanzlei Dreher + Partner arbeitsrechtliche Fragen zum Coronavirus. Hierzu können im Vorfeld bis Dienstag, 24. März, schon Fragen an die E-Mail-Adresse info@wir-rv.de geschickt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung und nähere Infos unter www.wir-rv.de/corona