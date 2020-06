Da meinen etliche Mitbürger unserer Welt würde von Außerirdischen oder Multikonzernen gedemütigt oder besetzt. Nein, wir Menschen haben es in der Hand auch diese Pandemie zu bewältigen. Die Menschen haben Pest, Cholera, Kinderlähmungen quasi besiegt und zwei unnötige Kriege überstanden. Alle von uns sollten, so es ihnen möglich ist, Mitmenschen helfen, die Natur genießen und uns nicht von wenigen Spekulanten verrückt machen lassen.

Speziell wir, hier in Oberschwaben, ich bin leider nur ein kriegsgeschädigter Zugereister, haben die große Möglichkeit, hinaus zu gehen, die Natur zu erwandern, die Vögel singen zu hören, den Wildtieren beim Äsen zuzusehen und die Wildblumen zu riechen. Nehmt nicht alles Negative aus dieser Pandemie, sondern zieht Positives daraus. Ich bedaure viele Menschen, die in Großstädten, in Hochhäusern, leben und kaum solche Möglichkeiten haben.

Wir sollten alle zusammenhalten, uns an die Vorgaben der Politik halten, auch wenn diese uns etwas beeinträchtigen. Aber damit wird kein Grundgesetz ausgehebelt. Denkt einmal nicht nur an die Spaßgesellschaften, sondern auch an alle Leute, die ja nach 1945 hart gearbeitet haben und denen wir ja unseren Wohlstand verdanken.

Also kein Missmut, sondern Augen auf und Mut voraus, denn nach einer Krise folgt, wenn wir es möglich machen, ein Aufschwung, der uns und der Natur nützt.

Gerhard Uhrig, Wanderführer beim SAV Aulendorf